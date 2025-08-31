Марек се раздели с Петър Колев

Тимът от Mr Bit Втора Лига Марек обяви раздялата си със старши треньора Петър Колев по взаимно съгласие.

Ето какво написаха от дупнишкия клуб:

„Старши треньорът Петър Колев и ФК Марек се разделиха по взаимно съгласие.

Петър Колев води отбора в продължение на почти една година и изведе тима ни до бараж за влизане в Първа лига.

В предстоящия мач с Миньор Перник тимът на Марек ще бъде ръководен от помощник-треньора Светослав Георгиев.

Благодарим на г-н Колев за отдадеността и професионализма начело на нашия отбор!

Успех занапред!„

Колев застана начело на Марек през октомври 2024 г. и води тима в 30 мача, записвайки 15 победи, 6 равенства и 9 загуби. В кариерата си на старши треньор дотук той е водил още тимовете на Берое, Спортист Своге, Беласица и Монтана.

