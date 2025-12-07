Малките играчи от Лудогорец набор 2015 триумфираха на турнир в Дряново

Подрастващите играчи на Лудогорец от набор 2015 триумфираха на турнир, който се проведе в Дряново.

Те станаха първи на надпреварата „Forest Sport Palas”, събрала различни отбори в оспорвани битки, които се водиха в продължение на два дни.

Регламентът на турнира изправи всички шестима претенденти един срещу друг. Във всички изиграни пет мача играчите на Лудогорец достойно защитиха зелената емблема, което им осигури първото място на финала. За начало юношите на „орлите” се наложиха с 2:0 срещу Янтра (Габрово). Последва битка с Атлетик (Козлодуй), завършила при резултат 1:14. В третие си мач от първия турнирен ден момчетата на Лудогорец надвиха с 8:0 съперниците от Севлиево. Първият мач от втория ден изправи юношите на „орлите” срещу с година по-малките момчета на Болярчета (Велико Търново). Мачът донесе пореден успех за разградските претенденти с резултат 8:2. В последния си турнирен мач Лудогорец записа равенство 3:3 срещу Етър (Велико Търново).

Доволни сме от постигнатото от момчетата по време на турнирната надпревара, както и по пътя на футболното им израстване в шампионата, където също постигат успехи срещу с година по-големи претенденти, подчертаха треньорите Христос Доков и Росен Маринов.

Развитието на младите „орил” си личи от успешния път, по който продължават да вървят както в юношеското първенство, така и по време на различни турнирни участия, които също им носят завидни успехи. Всички тези постигани футболни висини са видимият резултат от постоянството, отдадеността и усърдно влаганите усилия – както от страна на момчетата, така и на треньорския щаб.

Facebook

Twitter



Shares