Един от най-талантливите и перспективни български снукър играчи Максим Костов тренира със световния шампион Джао Синтонг в една от най-реномираните академии на Острова – Victoria Snooker Academy.

„Нашите професионалисти се развиват, като играят с различни състезатели постоянно. Синтонг игра с толкова много професионалисти и аматьори по пътя си към успеха в „Крусибъл“. Сега той играе срещу един от най-добрите български играчи. Двамата ще се учат един от друг и ще си подобряват уменията“, написаха от академията в социалните мрежи.

Припомняме, че именно от България започна походът на Джао Синтонг към завръщане при професионалистите миналия сезон, в който той спечели сензационно световната титла в „Крусибъл“.

Синтонг изигра първия си турнир след 20-месечно отсъствие именно в софийската Национална снукър академия на 20 септември миналата година. През май 2025-а пък той надви легендата Марк Уилямс на финала в „Крусибъл“ и стана първият китайски световен шампион.

