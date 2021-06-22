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Спорт 

Лудогорец започва новото първенство с гостуване на „Лаута“

Недялко Тенев

Лудогорец гостува на Локо Пд в първия кръг на efbet Лига за сезон 2021/2022, реши днешният жребий.

Следва домакинство на ЦСКА 1948 и две поредни гостувания – на ЦСКА и Арда.

Ето програмата на Лудогорец до XIII кръг:

Локомотив (Пд) – Лудогорец
Лудогорец – ЦСКА 1948
ЦСКА – Лудогорец
Арда – Лудогорец
Лудогорец – Локомотив (Сф)
Пирин – Лудогорец
Лудогорец – Черно море 
Славия – Лудогорец
Лудогорец – Ботев (Вр)
Левски – Лудогорец
Лудогорец – Царско село 
Ботев (Пд) – Лудогорец
Лудогорец – Берое

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