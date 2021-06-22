Лудогорец започва новото първенство с гостуване на „Лаута“
Лудогорец гостува на Локо Пд в първия кръг на efbet Лига за сезон 2021/2022, реши днешният жребий.
Следва домакинство на ЦСКА 1948 и две поредни гостувания – на ЦСКА и Арда.
Ето програмата на Лудогорец до XIII кръг:
Локомотив (Пд) – Лудогорец
Лудогорец – ЦСКА 1948
ЦСКА – Лудогорец
Арда – Лудогорец
Лудогорец – Локомотив (Сф)
Пирин – Лудогорец
Лудогорец – Черно море
Славия – Лудогорец
Лудогорец – Ботев (Вр)
Левски – Лудогорец
Лудогорец – Царско село
Ботев (Пд) – Лудогорец
Лудогорец – Берое