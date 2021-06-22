Лудогорец започва новото първенство с гостуване на „Лаута“

Лудогорец гостува на Локо Пд в първия кръг на efbet Лига за сезон 2021/2022, реши днешният жребий.

Следва домакинство на ЦСКА 1948 и две поредни гостувания – на ЦСКА и Арда.

Ето програмата на Лудогорец до XIII кръг:

Локомотив (Пд) – Лудогорец

Лудогорец – ЦСКА 1948

ЦСКА – Лудогорец

Арда – Лудогорец

Лудогорец – Локомотив (Сф)

Пирин – Лудогорец

Лудогорец – Черно море

Славия – Лудогорец

Лудогорец – Ботев (Вр)

Левски – Лудогорец

Лудогорец – Царско село

Ботев (Пд) – Лудогорец

Лудогорец – Берое