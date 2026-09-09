Лудогорец удължи договора на Иван Йорданов, халфът отива под наем в Локо Сф

Полузащитникът остава собственост на разградчани до лятото на 2028 година, а до края на настоящия сезон ще играе за столичните „железничари“

Лудогорец удължи договора на Иван Йорданов до лятото на 2028 година, съобщиха от клуба. До края на настоящия сезон полузащитникът ще играе под наем в Локомотив (София).

Йорданов е юноша на школата на 14-кратните шампиони и вече е натрупал сериозен опит с първия състав на разградчани.

До момента халфът има 89 мача за Лудогорец във всички турнири, в които е отбелязал 4 гола и е направил 7 асистенции.

Преминаването в Локомотив (София) ще му даде възможност да натрупа допълнителни игрови минути през оставащата част от сезона, като същевременно дългосрочното му бъдеще остава свързано с Лудогорец.

От разградския клуб пожелаха успех на Иван Йорданов по време на престоя му в Локомотив (София).