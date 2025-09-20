Лудогорец U17 постигна класически успех срещу главен претендент в Елита

Момчетата на Лудогорец U17 постигнаха пореден важен успех в своето възрастово първенство.

Те записаха класически успех 3:0 срещу един от основните си претенденти в шампионата – Септември (София). Победата, която младите „орли“ извоюваха като домакини в срещата от VI шампионатен кръг, им осигурява едноличното лидерство във временното класиране. След пет постигнати победи, те вече имат натрупан актив от 16 точки.

Първият гол в мача вкара Станислав Иванов още в първата минута на двубоя. До попадението се стигна благодарение на отличния пробив на Преслав Стойков, който осигури головата асистенция. Последваха още ситуации, в които домакините да увеличат преднината си, но те не бяха увенчани с успех. С попадението се размина и Йоан Нофал, чийто удар се оказа неточен. В 41-ата минута Станислав Иванов отново намери очертанията на вратата, пазена от Септември, и покачи аванса до 2:0. Крайния резултат оформи Преслав Стойков в 79-ата минута на срещата.

Поздравявам момчетата за постигнатия успех. Изпълниха поставените им задачи на много добро ниво и успяхме да надиграем противника, без да му дадем възможност да застраши вратата ни, похвали своите играчи старши треньорът на Лудогорец U17 Милен Маринов.

За следващия шампионатен кръг, неговите „орли“ ще гостуват на Фратрия (Бенковски). Мачът ще се играе точно след седмица.

