Лудогорец U17 подчини с 3:0 ЦСКА 1948

Елитните играчи на Лудогорец U17 подчиниха с класическия успех 3:0 връстниците от ЦСКА 1948.

Мачът от V шампионатен кръг се изигра в столицата и донесе четвъртата победа за юношите на разградчани, които излязоха еднолично начело на временното класиране с актив от 13 точки.

Пръв във вратата на столичани се разписа Васил Иванов с гол от съблекалните. Той се озова очи в очи срещу стража на ЦСКА 1948 и успя да го прехвърли с отлично технично изпълнение. В четвъртата минута Кристиян Желев удвои аванса за Лудогорец U17, който вкара с удар от границата на наказателното поле. До попадението се стигна след асистенция на Васил Иванов и предхождаща атака, която доведе до спасен удар на Йоан Нофал. До края на първото полувреме с пропуски се отчетоха Станислав Иванов, чийто опит срещна напречната греда, Кристиян Желев, Васил Иванов и Преслав Стойков.

След подновяването на играта натискът на гостите продължи в преследване на третото точно попадение. То бе реализирано от Васил Иванов в 73-тата минута на двубоя. Подобни шансове се разкриха още пред Йоан Нофал, Веселин Атанасов, Тимур Мустафа и Иван Терзиев.

Поздравявам момчетата за играта и постигнатата победа! Въпреки че поведохме с два ранни гола и се осъществиха много добри неща, има и такива, които трябва да подобряваме индивидуално и отборно. В отбора има натрупана умора от лагера на националната юношеска гарнитура, който лиши четирима играчи от общия ни тренировъчен процес. Важното сега е, че всички са здрави, отново цялата група сме заедно и ще продължим да подобряваме облика си, коментира старши треньорът на Лудогорец U17 Милен Маринов.

Следващата седмица неговите момчета ще приемат на свой терен Септември (София).

Facebook

Twitter



Shares