Лудогорец U17 надви с 2:1 ЦСКА

Елитните играчи на Лудогорец до 17 години победиха с 2:1 връстниците си от ЦСКА (София).

Шампионатната среща се изигра в Разград и сложи начало на VIII кръг в юношеското първенство.

Гостите от столицата съумяха да излязат напред в резултата в 7-ата минута след отправен удар, който промени траекторията си при рикошет. Юношите та “орлите” обаче бързо изравниха благодарение на Виктор Илиев. Той върна гола във вратата на ЦСКА само четири минути по-късно след удар с глава. До края на първото полувреме последваха още изгодни ситуации пред разградчани. Два удара на Ястиян Георгиев не попаднаха в целта, а красиво изпълнена задна ножица от Кристиян Желев бе отразена от стража на софиянци.

Домакините упражниха още по-силен натиск след подновяването на играта. С пропуски се отметоха Преслав Стойков, оставал сам срещу противниковия вратар, Васил Иванов и Кристиян Желев. В 67-ата минута падна заветното победно второ попадение, реализирано от Веселин Атанасов. До края на срещата юношите на “орлите” се разминаха с още редица чисти голови ситуации. Удар на Ястиян Георгиев срещна страничната греда, Тодор Тодоров също пропусна да се разпише, когато остана очи в очи с вратаря на ЦСКА.

Имам забележки от играта ни през първото полувреме, което се дължи на отсъствие на ключови играчи. През втората част бяхме тотални господари на терена, но на моменти допускахме непредизвикани грешки, които трябва да изчистваме. Поздравявам момчетата за показания от тях характер, надявам се да съумяваме да реализираме повече от положенията си, коментира старши треньорът на Лудогорец U17 Милен Маринов.

В следващия шампионатен мач неговите “орли” ще гостуват на Ботев в Пловдив.

Facebook

Twitter



Shares