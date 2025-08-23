Лудогорец U17 надви с 2:0 Черно море

Момчетата от Лудогорец U17 взеха първата си победа от началото на новия сезон в Елита.

Те се наложиха с 2:0 над връстниците от Черно море (Варна). Мачът от втория кръг на юношеското първенство се изигра в комплекс „Гнездо на орли“.

Първото полувреме предложи вълнуващи моменти пред вратата на гостите. Само четири минути след първия съдийски сигнал Тимур Мустафа се размина с първото опасно положение, когато не успя да намери очертанията на противниковата мрежа и изпусна да се разпише от непосредствена близост. Последваха още два неуспешни опита на Васил Иванов, Кристиян Желев също пропусна да изведе своя тим напред в резултата с удар от дъгата на наказателното поле. Въпреки множеството златни шансове за гол, юношите на „орлите“ не успяха да поведат до края на редовната първа част и на почивката отборите се разделиха при нулев резултат.

Второто полувреме се открои с поредица от нови опасни ситуации, които умелите таланти на Лудогорец създадоха пред противниковата врата. Освен това, вратарят на Черно море се изяви с много добри намеси, чрез които неколкократно опази мрежата си суха. Доминацията на разградчани продължи и в резултат се увенча с успех. Първото точно попадение наниза Виктор Илиев с глава в 58-ата минута, а за гола спомогна асистенция на Преслав Стойков. Последва нова отлична възможност, при която Веселин Атанасов, останал пред празната врата на Черно море, изрита топката в аут. Той успя да поправи грешката си в 74-тата минута на двубоя, когато удвои преднината. До реализирания шанс се стигна след добър пробив по фланга и асистенция на Кристиан Маринов.

Поздравявам момчетата за днешната игра, закономерно се поздравяваме с трите точки. Почти липсваха опасности пред нашата врата и играчите изпълниха поставените задачи на добро ниво. Пропуските натежават, което за щастие днес не се оказа водещ фактор, но ще се стремим да вкарваме някоя от по-ранните чисти голови ситуации, коментира старши треньорът на Лудогорец U17 Милен Маринов.

Другата седмица неговите Елитни „орли“ ги очаква по-сгъстена шампионатна програма, в която последователно ще гостуват на Национал в София и ще приемат Пирин от Благоевград.

