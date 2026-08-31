Лудогорец U17 измъкна драматична победа над Славия с човек по-малко

Даниел Тодоров донесе успеха с 2:1 в заключителните минути на двубоя от третия кръг на Елитната група

Лудогорец U17 победи Славия с 2:1 като гост в двубой от III кръг на Елитната група. Разградчани стигнаха до трите точки в самия край на срещата, въпреки че останаха с човек по-малко.

„Орлите“ поведоха през първото полувреме с попадение на Кристияно Иванов. След гола обаче темпото в играта на гостите спадна и в средата на втората част Славия успя да изравни.

Червен картон не спря „орлите“

В заключителните минути ситуацията за Лудогорец се усложни още повече. Благовест Мичев получи червен картон и разградският тим трябваше да доиграе срещата с десет души.

Въпреки численото неравенство гостите продължиха да търсят победния гол и създадоха няколко добри възможности пред вратата на Славия.

Упоритостта им беше възнаградена в последните минути, когато Даниел Тодоров се възползва от една от ситуациите и отбеляза решаващото попадение за крайното 2:1.

Следващият двубой на Лудогорец U17 е на 5 септември, когато младите „орли“ ще приемат Арда (Кърджали).