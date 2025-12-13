Лудогорец U16 завърши полусезона на върха и без загуба

Елитните играчи на Лудогорец U16 официално сложиха точката на есенния полусезон в юношеското първенство.

Като гости на Септември в София младите “орли” постигнаха 14-ата си победа и по този начин затвърдиха блестящото си представяне.

След всички изиграни срещи разградчани си осигуриха първото място, на което ще зимуват. Върховият им успех се допълва от бегпогрешните им изяви през всички изминали XV шампионатни кръга, в които записаха само победи и едно-единствено равенство.

В последната си официална битка в Елита, отложена от миналата седмица, Лудогорец U16 изоставаше в резултата, за да обърне развоя изцяло в своя полза. След два гола пасив в началото на срещата, юношите на “орлите” обърнаха резултата до победния 3:2. Във вратата на Септември се разписаха Даниел Тодоров, Александър Трифонов и Денислав Димитров.

Представянето на отбора беше положително през целия полусезон, което бе в резултат на демонстрираното постоянно високо ниво. Показателно е, че нито един съперник не успя да ни победи!, сподели радостта си от триумфа в края на полусезона наставникът Емилиян Петров.

