Лудогорец U16 разпердушини с 5:0 юношите на „канарчетата“

Играчите на Лудогорец U16 продължават победната си серия в Елитното първенство.

Те записаха втори успех от началото на сезона, като този път разпердушиниха с 5:0 юношите на Ботев (Пловдив). Мачът от втория кръг в юношеския шампионат се изигра в комплекс „Гнездо на орли“.

Първият гол намери очертанията на вратата на гостите след само шест минути игра. Точен за Лудогорец U16 бе Ахмед Якуб. Александър Александров удвои преднината в 32-рата минута и покачи резултата до класиката 3:0 само осем минути по-късно. Витомир Тодоров увеличи аванса за разградчани, след безпогрешно изпълнена дузпа в 76-ата минута на двубоя. Ахмед Якуб вкара втория си гол в мача в 85-ата минута, фиксирайки крайния успех с 5:0.

През първото полувреме упражнихме пълен контрол над игровите ситуации и момчетата съумяха да изпълнят поставените задачи. В определени моменти през втората част играчите изпитваха затруднения в определени фази, но отново демонстрираха стремеж да изпълнят изискванията на треньорския щаб, обобщи представянето на Лудогорец U16 наставникът Емилиян Петров.

Другата седмица за неговите „орли“ предстои серия от важни битки, като в сгъстен игрови отрязък ще гостуват на Ботев във Враца и ще приемат връстниците от Дунав (Русе).

