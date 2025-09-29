Лудогорец U16 постигна класически успех над Етър

Момчетата на Лудогорец U16 постигнаха класически успех с 3:0 срещу връстниците си от Етър (Велико Търново).

Младите „орли“ заслужиха осмата си поредна победа от началото на сезона, в който до момента нямат допусната грешка и оглавяват таблицата с по-добра голова разлика. Те взеха новите ценни три точки като домакини в мача от VIII кръг на Елитното юношеско първенство.

Първото точно попадение намери очертанията на вратата, пазена от младите „боляри“, 13 минути след даденото начало. Реализира го Витомир Тодоров, който даде головия аванс за своя тим и с който Лудогорец U16 посрещна почивката. Александър Александров удвои преднината в 61-вата минута на двубоя, а класическият успех оформи Витомир Тодоров. Той отново бе точен в 79-ата минута на мача след прецизно изпълнение на дузпа.

В края на тази седмица юношите на Лудогорец U16 предстои да гостуват на Пирин в Благоевград за поредното шампионатно завъртане.

