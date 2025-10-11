Лудогорец U16 оглави Елита след победа над Левски

Лудогорец надви с 2:0 Левски (София) в мач от Елитното първенство до 16 години.

Поредният успех осигури на юношите на „орлите“ първото място в надпреварата. Срещата от X кръг се изигра в комплекс „Гнездо на орли“ и донесе нови важни три точки в актива на разградчани, маркирайки деветата им победа през новия сезон.

И двете точни попадения бяха реализирани през първото полувреме. Своите имена сред голмайсторите записаха Благовест Мичев, който стреля точно в 35-ата минута, и Симеон Симеонов в 42-рата минута. Успехът на младите „орли“, които стоят в началото на таблицата, увеличи дистанцията със столичните съперници на 4 точки.

Играчите изпълниха поставените задачи на добро ниво, коментира след последния съдийски сигнал старши треньорът на Лудогорец U16 Емилиян Петров.

