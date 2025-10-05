Лудогорец U16 II с реми срещу Дунав (Русе)

Дублиращият тим на Лудогорец U16 записаха реми 1:1 във втория си шампионатен мач.

В него младите “орли” срещнаха съперниците от Дунав (Русе) на свой терен в Разград.

Петър Стоилов вкара първия гол в мача, чрез който превес взеха домакините. Те опазиха аванса си до почивката. Две минети след подновяването на играта далечен удар на Дунав доведе до изравнителното попадение. Пред младите “орли” се разкриха още възможности, с които да постигнат крайния успех, но те не съумяха да се възползват от тях по най-добрия начин и така срещата приключи с равенство.

Момчетата се стараха, но пропуснаха редица голови възможности и закономерно резултатът остана равен. Ще работим за по-доброто представяне в следващия шампионатен мач, коментира наставникът на Лудогорец U16 II Георги Керкелов.

В предстоящия трети кръг от юношеското първенство младите “орли” ще гостуват на Левски 2000 в Русе.

