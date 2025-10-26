Лудогорец U16 II претърпя загуба от Дунав (Сливо поле)

Младите “орли” от дублиращия състав на Лудогорец U16 претърпяха минимална загуба с 0:1 от Дунав (Сливо поле).

Разградчани гостуваха на опонентите за четвъртия си шампионатен двубой.

Единственото точно попадение в срещата бе реализирано през първото полувреме. То завърши единствената атака на домакините. На този фон юношите на Лудогорец създадоха множество голови ситуации, от които обаче не съумяха да се възползват по най-добрия начин.

Създадохме много ситуации, но не успяхме да ги реализираме, заключи наставникът на Лудогорец U16 II Георги Керкелов.

