Спорт

Лудогорец U15 загуби от Спартак Вн

Младите играчи на Лудогорец до 15 години се представиха силно в поредния шампионатен мач в Елитното първенство.

Те се изправиха като гости срещу Спартак във Варна, където отстъпиха с 1:2.

Срещата започна с по-добро представяне за гостите от Разград, които упражниха контрол над събитията на терена. В резултат пред тях се откриха редица добри ситуации, с които да излязат напред в резултата, но юношите на “орлите” не се възползваха по най-добрия начин от тези възможности. Така двата тима посрещнаха почивката при нулев резултат.

В началото на второто полувреме концентрацията в редиците на Лудогорец U15 бе нарушена, от което се възползваха съперниците от Спартак. В първите минути след подновяването на играта те вкараха откриващия гол. Това внесе известен смут сред юношите на Лудогорец, последва и второ точно попадение във вратата им. След негативния развой гостите отново заиграха по-добре, пак пред тях се разкриха множество голови ситуации, но младите играчи продължиха да трупат пропуски. Единственият точен изстрел за 1:2 отправи Радослав Пантаджиев. Опитите на гостите да вземат своето от срещата не спряха до самия й край, но комбинацията от малшанс и изпуснати възможности не позволи на подрастващите “орли” да достигнат до изравнително попадение.

В голям процент от времето доминирахме и играхме по-добре от противниците, но допуснахме леки голове и не успяхме да се възползваме от възможностите си. Ще се постараем по най-бързия начин да подобрим представянето си. Надявам се играчите, които днес играха под нивото си, да покажат пълния си потенциал още в следващия мач, коментира наставникът на Лудогорец U15 Трифон Панев.

Другата седмица неговите играчи ще се изправят като домакини срещу Локомотив (Пловдив).

