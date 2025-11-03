Лудогорец U15 срази с 8:0 Академик (Пловдив)

Юношите на Лудогорец до 15 години спазиха връстниците си от Академик (Пловдив).

Срещата, завършила с краен резултат 8:0, донесе десетата победа за младите “орли”. Мачът от XII шампионатен кръг в Елита се изигра в комплекс “Гнездо на орли”.

Домакините демонстрираха пълно превъзходство през целия мач. В резултат до почивката водеха с пет попадения преднина. Своите имена сред гормайсторите записаха Раян Димитров, Георги Славчов, Йоан Йорданов, Александър Димитров, Ник Георгиев, Румен Джепков, Радослав Пантаджиев и Даниел Рангелов.

Тоталната доминация на Лудогорец U15 бе допълнена с липсата на голови ситуации пред тяхната врата. Играта бе изнесена изцяло в половината на пловдивчани, като юношите на “орлите” се разминаха с още голови ситуации за още по-изразителен успех.

Доволен съм от развоя на срещата, с изключение на леки периоди, в които губехме концентрация и игровият ритъм се нарушаваше, обобщи старши треньорът на Лудогорец U15 Трифон Панев.

В следващия шампионатен кръг неговите “орли” ще гостуват на ЦСКА 1948 в София.

