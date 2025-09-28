Лудогорец U15 срази с 6:0 Етър

Играчите от Елитния тим Лудогорец U15 сразиха с безапелационния резултат 6:0 Етър от Велико Търново.

Младите “орли” извоюваха поредната си победа в мач от VIII кръг, игран в комплекс “Гнездо на орли”.

Домакините поведоха още в началните минути на двубоя, като те натрупаха аванс от два гола само за първите 10 минути игра. Първи във вратата на юношите на “болярите” се отчетоха Александър Димитров и Даниел Рангелов. След като овладяха напълно инициативата, разградчани продължиха да упражняват контрол и в резултат вкараха още четири гола през второто полувреме. Реализираха ги Раян Димитров, Даниел Рангелов и на два пъти точен бе Ник Георгиев. Темпото на игра и ритъмът през втората част на срещата спаднаха и впреки индивидуалните резултатни проблясъци, Лудогорец U15 натрупа и редица пропуски.

Доволен съм от мобилизацията на момчетата, която демонстрираха с началото на мача, и изпълнените от тях задачи. Не одобрявам обаче загубата на концентрация в определени моменти от мача, заяви старши треньорът на Лудогорец U15 Трифон Панев.

За следващия си шампионатен мач неговите “орли” ще гостуват на Добруджа в Добрич.

