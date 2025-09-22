Лудогорец U15 се наложи с 3:1 над Черно море
Елитните играчи на Лудогорец U15 се наложиха с 3:1 над Черно море.
Мачът от VII шампионатен кръг се изигра във Варна и донесе петата победа за младите „орли“ през сезона.
Като гости, разградчани се наложиха над своя опонент и в резултат на почивката поведоха с два гола. Реализираха ги Денислав Петров и Йоан Йорданов. Последвалите шансове за набъбване на преднината до почивката бяха пропиляни. Добрият старт на втората част също се увенча с успех, при който с третото попадение в срещата се изяви Александър Димитров. Последвала грешка от страна на Лудогорец U15 доведе до точен удар на Черно море, който остана и единственият им голов шанс. Оформеният резултат 3:1 провокира нервност и напрежение в редиците на гостите, като през последната четвърт от мача игровият ритъм бе нарушен и до нови голови възможности не се стигна.
Доволен съм от демонстрираното от играчите в голям процент от първото полувреме. Натрупаните пропуски обаче ни лишиха от по-ранно затваряне на мача, а последвалото през втората част на прежение оказа влияние върху увереността и самочувствието ни. Момчетата имат голям потенциал и трябва да работим върху спокойствието им на терена, заяви старши треньорът на Лудогорец U15 Трифон Панев.
За следващия шампионатен кръг неговите „орли“ ще приемат на свой терен Етър (Велико Търново).