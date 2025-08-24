Лудогорец U15 с реми 1:1 срещу Ботев Пд

Играчите от Елитния отбор Лудогорец U15 записаха равенство в официалния двубой срещу Ботев от Пловдив.

Мачът, който се изигра в комплекс „Гнездо на орли“, завърши при крайното реми 1:1. Той бе част от програмата на втория кръг в Елитното юношеско първенство.

През началните шест минути на първото полувреме домакините заиграха по-колебливо, но бързо влязоха в ритъм и продължиха срещата като по-добрия претендент на терена. В резултат пред тях се откриха две чисти ситуации за гол, но така и не бяха реализирани, с което Лудогорец U15 пропусна да излезе напред в резултата. Така на почивката двата тима се разделиха при нулево реми.

След подновяването на играта младите „орли“ се представиха по-силно и успяха да поведат в 57-ата минута на двубоя. Голмайстор бе Йоан Йорданов, който шутира във вратата на Ботев след добро подаване на Ник Георгиев. Седем минути по-късно гостите успяха да достигнат до изравнителното попадение от пряк свободен удар. До гола се стигна след допусната индивидуална неточност в редиците на Лудогорец U15. След оформянето на този резултат играта се натъса, на терена властваше напражението за сметка на футболните достойнства. Не липсваха и ситуации за гол, които се разкриха пред разградчани, но те не бяха достатъчно за промяна на крайния резултат.

Доволен съм от представянето на момчетата в голяма част от срещата, това лице трябва да показваме в предстоящите срещи. След изравнителния гол настъпи загуба на концентрация и не показахме най-доброто от себе си, коментира старши треньорът на Лудогорец U15 Трифон Панев.

Другата седмица неговите „орли“ предстои да изиграят два поредни шампионатна мача в рамките на четири дни. Първо ги чака гостуване на Шипка старс в Асеновград, след което ще приемат у дома Дунав от Русе.

