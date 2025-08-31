Лудогорец U15 пресуши със 7:1 Дунав (Русе)

Елитните играчи на Лудогорец U15 записаха втора поредна победа със значителна голова разлика.

Този път те пресушиха Дунав от Русе със 7:1. Мачът от IV кръг на юношеското първенство се изигра в комплекс „Гнездо на орли“.

Футболистите от Академията на Лудогорец започнаха мача силно още в първите минути. В резултат още през първото полувреме поведоха с пет гола аванс. Своите имена сред голмайсторите записаха Даниел Рангелов, Михаил Младенов, Денислав Петров на два пъти и Йоан Йорданов. Преди почивката юношите на Дунав върнаха едно попадение за 5:1 при изпълнение на пряк свободен удар и подценяване на ситуацията от страна на младите „орли“. След почивката обаче разградчани продължиха с по-силната си игра и отново имаха множество ситуации, от които да се възползват за увеличаване на преднината си. Във вратата на гостите през втората част се разписаха Николай Тодоров и Иван Пуцов. Домакините се показаха освен като отлични в атака, но и толкова солидни в защита.

Доволен съм, че през голяма част от времето отборът изглеждаше както трябва и във втори пореден мач успяваме да реализираме множество голове. Има дребни неща, върху чието подобрение ще работим, коментира след края на срещата наставникът на Лудогорец U15 Трифон Панев.

Точно забележителната голова разлика, която тимът му поддържа от изминалия шампионатен сезон, го изстреля на върха във временното класиране в Елита U15. За следващия си шампионатен мач юношите на „орлите“ ще гостуват на Спартак във Варна. Срещата е планирана за другия петък.

