Лудогорец U15 попиля с 5:0 Добруджа

Играчите на Лудогорец U15 тотално надвиха с 5:0 връстниците си от Добруджа.

Младите “орли” гостуваха на опонентите за мача от IX кръг в Елитното първенство.

Гостите демонстрираха тотална доминация над съперниците и през двете полувремена, които се развиха изцяло в тяхна полза. Те изнесоха играта в противниковата половина, без да оставят шанс пред Добруджа за голови ситуации. Първото точно попадение в срещата падна сравнително късно през първата част, дело на Йоан Йорданов. След почивката обаче младите “орли” затвърдиха орловия си характер и реализираха още 4 гола. Вторият наниза мрежата на Добруджа скоро след подновяването на играта и затвори мача. По две попадения реализираха Александър Димитров и Раян Димитров. По време на мача пред юношите на Лудогорец се разкриха още голови възможности, от които те не се възползваха максимално за още по-убедителна победа.

Доволен съм от старанието на играчите, които изпълниха поставените им задачи. Продължаваме да се готвим за предстоящата шампионатна среща, коментира наставникът на Лудогорец U15 Трифон Панев.

След седмица неговите “орли” предстои да домакинстват опонентите от Левски (София).

