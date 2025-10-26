Лудогорец U15 поднесе победния подарък за своя треньор срещу ЦСКА

Елитните играчи на Лудогорец U15 надвиха връстниците от ЦСКА на техен терен в София.

Мачът, завършил с успех 1:0, бе част от програмата на XI кръг на юношеското първенство. След деветата постигната победа, младите „орли“ еднолично държат водачеството в таблицата с аванс от две точки пред вторите.

Гостите стартираха срещата колебливо. След началните десетиан минути обаче те заиграха по-сигурно, упражниха контрол над събитията на терена и в резултат създадоха няколко отлични ситуации, с които да поведат. В една от тях топката влезе в мрежата на ЦСКА, но голът бе отменен и така на почивката резултатът се запази нулев. През втората половина Лудогорец U15 продължи да защитава по-добрия облик в играта, като в 55-ата минута падна и печелившия гол. Реализира го Даниел Рангелов, като играчите посветиха повода за ликуване на своя наставник Трифон Панев, който отпразнува рождения си ден с познатите му победни емоции. До края на редовното време последваха още няколко възможности, с които разградчани можеха да затворят мача. Преимуществото им се отрази и на липсата на шанс пред ЦСКА да създаде голови ситуации, с които да застраши вратата на Лудогорец U15.

Доволен съм от старанието и агресията, с които момчетата подходиха при изпълнението на поставените им задачи. Както и за победния подарък, който ми посветиха, сподели радостта си Трифон Панев след последния съдийски сигнал.

След седмица воденият от него тим ще посрещне в своето „гнездо“ Академик от Пловдив.

