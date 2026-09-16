Лудогорец U15 победи Дунав с 2:0 в Разград

Мартин Събев и Иван Пуцов донесоха успеха на „орлите“ в мач от V кръг на Елитната юношеска група

Лудогорец U15 постигна победа с 2:0 срещу Дунав (Русе) в двубой от V кръг на Елитната юношеска група, игран в Разград.

Домакините започнаха активно и още в първата минута Румен Джепков нацели гредата. Малко след това Емануил Петков стреля от границата на наказателното поле, но вратарят на Дунав изби топката в корнер.

След последвалото изпълнение на Максим Даскалов Мартин Събев се разписа и откри резултата за 1:0 още във 2-ата минута.

Лудогорец продължи да контролира срещата и в 20-ата минута Иван Пуцов удвои преднината на домакините.

До почивката „орлите“ създадоха още няколко добри възможности за гол. Иван Пуцов, Борис Димов, Румен Джепков и Максим Даскалов обаче не успяха да увеличат аванса.

След края на срещата старши треньорът Милен Маринов изрази задоволство от представянето на своите футболисти, особено през първото полувреме.

„Поздравявам момчетата за видяното, особено през първото полувреме. Но ми се иска това добро лице на отбора да се разгърне през целия мач“, коментира Маринов.

С успеха Лудогорец U15 записа победа с 2:0 над русенския тим в петия кръг на първенството.