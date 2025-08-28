Лудогорец U15 отнесе със 7:0 новаците от Шипка старс (Асеновград)

Младите юноши на Лудогорец U15 постигнаха зашеметяваща победа с категоричния резултат 7:0 срещу новаците в Елита от Шипка старс.

Мачът от третия кръг на юношеското първенство се проведе в Асеновград.

Момчетата, водени от Трифон Панев, се доказаха като по-добрия претендент на терена и през двете полувремена. Те поведоха през първата част с два бързи гола, дело на Николай Тодоров и Даниел Рангелов. Младите „орли“ се разминаха с още две чисти ситуации, които не успяха да оползотворят по най-добрия начин. С тези два гола аванс за Лудогорец U15 двата тима се оттеглиха на почивката.

След подновяването на играта доминацията на гостите стана още по-отчетлива, а в играта им настъпи спокойствие, което доведе до последвалото голово шоу. До края на редовното време бяха реализирани още пет точни попадения. С отлични изстрели се отчетоха Йоан Йорданов, Александър Димитров, Михаил Младенов, Радослав Пантаджиев и отново Даниел Рангелов.

Правим стъпки в посока да изглеждаме на терена по-добре. Не съм доволен, че в началото не се адаптирахме към атмосферата и терена, в някои ситуации липсва опитът. Работим за максимално бързо подобрение на представянето си, заяви старши треньорът на Лудогорец U15 Трифон Панев.

В неделя неговите „орли“ предстои да приемат у дома съперниците от Дунав (Русе).

Facebook

Twitter



Shares