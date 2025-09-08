Лудогорец U14 триумфира със златото на турнир в Габрово

Подрастващите играчи до 14 години от Академията на Лудогорец триумфираха с купата след края на тридневния футболен турнир Gabrovo Cup.

Момчетата, водени от Росен Маринов, се доказаха като най-силните претенденти и заслужено се поздравиха с успеха.

Спортната надпревара се проведе от 6 до 8 септември в Габрово. Програмата изправи един срещу друг пет отбора от цялата страна. Младите юноши на Лудогорец се изявиха с безупречно овладени футболни достойнства и в резултат постигнаха победи срещу всеки от четиримата опоненти. При това – те завоюваха своите победи с разгромни резултати.

На старта на турнирната надпревара Лудогорец U14 надви Локомотив (Горна Оряховица) с 8:3. Последва идентичен успех с 8:2 в мача срещу домакините от Янтра. Момчетата на Лудогорец постигнаха най-резултатната си победа с 14:1 в срещата срещу Севлиево. В последния мач от програмата, младите „орли“ надвиха с 10:0 столичните съперници от Национал.

Футболните таланти на Лудогорец изпъкнаха над всички останали участници в Gabrovo Cup и не оставиха никакво съмнение кой заслужава да отнесе престижната купа и да се окичи със златните медали. Освен най-високото отборно отличие, друго доказателство за работата на високо ниво в Академията на „орлите“ са и връчените индивидуални отличия. Иван Пуцов бе награден за голмайстор на турнира с реализирани цели 18 точни попадения. Максим Даскалов бе избран за най-полезен играч в надпреварата.

Много съм доволен от представянето на отбора, заслужено станахме първи в турнира. Адмирации и благодарности към домакините от Габрово, които предоставиха на всички участници отлични условия за представяне на нужното ниво. Участието ни е част от последния етап на лятната подготовка, преди началото на шампионата. Тимът е добре окомплектован, готови сме за предстоящите официални мачове, заяви старши треньорът на Лудогорец U14 Росен Маринов.

Facebook

Twitter



Shares