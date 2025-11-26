Лудогорец U14 ще зимува на върха в Зона Варна

Децата на Лудогорец U14 изиграха последния си мач от есенния полусезон и натрупаните успехи през предходните месеци им гарантират зимуването на върха в юношеското първенство в Зона Варна.

В последния си двубой те записаха равенство 2:2 като домакини срещу Фратрия (Бенковски). Мачът бе отложен от VI кръг на шампионата и след него младите „орли“, водени от Росен Маринов, изпреварват с 3 точки опонентите си от Черно море (Варна) и Светкавица (Търговище).

Мачът започна силно за младите „орли“ и в резултат още в началните минути пред тях се разкриха добри голови ситуации. Иван Пуцов и Момчил Колев по два пъти имаха шансове да открият резултата. Закономерно разградските претенденти поведоха в 12-ата минута на мача чрез Анъл Орхан след центриране от ъглов удар. Иван Пуцов удвои преднината при центриране от фланга на Момчил Колев. Сам Момчил можеше да направи преднината още по убедителна, но далечният му шут срещна гредата на Фратрия. Вместо резултатът да набъбне още повече в полза на Лудогорец U14, контраатака на противниците им позволи да върнат един гол за 2:1 до края на първото полувреме.

Юношите на „орлите“ продължиха да бъдат доминиращият отбор на терена и през втората част, а в резултат последваха нови чисти голови положения. Такива се разкриха пред Максим Даскалов и Божидар Стоилов, но до нов гол във вратата на гостите не се стигна. Грешка при изнасянето на топката от Лудогорец U14 позволи на съперниците да изравнят и така да оформят крайния резултат 2:2.

До края на мача младите „орли“ не спряха да преследват успеха, впуснаха се в щурмово преследване на ново попадение, притиснаха опонентите, но отново се разминаха с редица чисти голови ситуации. В една от тях пропуснаха да се възползват от отсъдената дузпа, като ключов за финалния развой на срещата се оказа малшансът, който лиши разградчани от трите точки.

