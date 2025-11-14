Лудогорец U14 спечели първата четвъртфинална битка срещу Черно море за Купата на БФС

Момчетата от Лудогорец U14 извоюваха победа в първата четвъртфинална битка за Купата на БФС.

В нея младите „орли” се впуснаха като домакини и спечелиха сблъсъка с категоричния и класически резултат 3:0.

Младите играчи, водени от Росен Маринов, откриха резултата още след 18 минути игра. Първото точно попадение във вратата на Черно море реализира Ивайло Начков с хубав шут отляво. Иван Пуцов удвои преднината в 31-вата минута на двубоя. През първото полувреме разградските претенденти демонстрираха интензивна и динамична игра, като упражниха пълен контрол над събитията на терена. Те имаха още редица възможности да увеличат головия си аванс, като до почивката отлични шансове се разкриха пред Иван Пуцов, Анъл Орхан, Румен Джепков и Максим Даскалов. Техните удари обаче или бяха парирани, или неточни и до нов гол до края на първата част не се стигна.

След почивката Лудогорец U14 остана водещият отбор на терена. Максим Даскалов фиксира победния класически резултат, след като оползотвори образцова многоходова атака на младите „орли”. Силното представяне на разградчани доведе до още куп голови ситуации, с които да постигнат още по-изразителна победа, но те останаха нереализирани.В една от тях удар на Иван Пуцов срещна гредата. Вместо да се стигне до нови попадения, играта стана разпокъсана, като противниците прибегнаха до по-груба, на моменти над допустимото игра. Това доведе до червен картон за играч на Черно море, които в края на срещата останаха с човек по-малко.

Срещата реванш от четвъртфиналната фаза за Купата на БФС ще се изиграе следващия четвъртък, когато Лудогорец U14 ще гостува на Черно море във Варна.

