Лудогорец U14 сломи с 8:2 Светкавица (Търговище)

Младежите на Лудогорец U14 сломиха с впечатляващия резултат 8:2 по-големите си съперници от Светкавица (Търговище) U15.

Първият шампионатен мач от първенството на Зона Варна се проведе в комплекс „Гнездо на орли“.

Юношите на Лудогорец поведоха в резултата още в самото начало и до почивката натрупаха аванс от четири безапелационни гола. Първият реализира Георги Иванов с далечен шут в деветата минута. Красимир Пирков удвои при изпълнение на корнер с глава. Пет минути по-късно Анъл Орхан. Иван Пуцов увеличи преднината след 34 минути игра. До края на първото полувреме младите „орли“ създадоха още куп голови ситуации, пропуснаха да се разпишат и от бялата точка. Пълната доминация на Лудогорец U14 не позволи на гостите да минат центъра и осигури на разградчани превъзходството до почивката.

След подновяването на играта последваха още четири точни попадения. Своите имена сред голмайсторите записаха Ивайло Начков, Иван Пуцов, Максим Даскалов и Момчил Колев. До края на редовното време гостите съумяха да върнат два гола във вратата на Лудогорец U14, едното от които бе реализирано при изпълнение на дузпа.

Поздравявам отбора за постигнатата победа и за себераздаването на терена. Изключително съм доволен от представянето през първото полувреме, когато се доближи до треньорските изисквания. През второто полувреме играта също беше на ниво, но допуснахме грешка в защитата, а на моменти губехме концентрация. Продължаваме да се готвим за предстоящите шампионатни мачове, анализира представянето на своя тим старши треньорът на Лудогорец U14 Росен Маринов.

Във втория шампионатен мач, воденият от него тим ще гостува на Атлетик (Шумен).

