Лудогорец U14 постигна отличен успех 6:0 срещу Атлетик (Шумен)

Децата на Лудогорец U14 постигнаха отлична победа с 6:0 срещу Атлетик (Шумен).

Младите “орли” гостуваха на своя опонент за втория мач от зоналното първенство U15 във Варна.

Пълната доминация на разградчани даде резултат още пред първото полувреме, в края на което водеха с четири безапелационни гола. На два пъти се разписа Ивайло Начков, с по още едно точно попадение се отчетоха Иван Пуцов и Максим Даскалов. Още два гола след почивката добавиха Георги Ников и Борис Иванов. Тоталното превъзходство на Лудогорец U14 не позволи на противниците да създадат положения, с които да застрашат вратата им. Още дузина бяха шансовете за по-изразителна победа, като удари на юношите на “орлите” няколко пъти срещнаха и гредите.

Поздравявам момчетата за постигнатия успех, стараха се в днешния мач. Продължаваме с подготовката за предстоящите шампионатни битки, коментира старши треньорът на Лудогорец U14 Росен Маринов.

В края на другата седмица воденият от него отбор ще посрещне Тополи (Варна).

