Лудогорец U14 натупа с 11:0 Тополи (Варна)

Децата на Лудогорец от състава до 14 години записаха най-резултатната си победа от новия сезон в по-голямото по възраст първенство, в което трупат състезателен опит.

Като домакини на варненския опонент Тополи, младите „орли“ постигнаха забележителна победа с крайния резултат 11:0. Така те си осигуриха третия пореден успех в първенството U15 в Зона Варна.

Разградските претенденти не оставиха никакъв шанс пред опонентите и поведоха убедително в резултата още през първото полувреме. То им бе достатъчно, за да натрупат солидния аванс от осем безапелационни гола. С хеттрик се отличи Борис Петров, на два пъти точен бе Момчил Колев, а Максим Даскалов покачи резултата до отличното 6:0. С по още един гол се изявиха Ивайло Начков и Георги Иванов. След почивката бяха реализирани още три точни попадения, два от които наниза Мартин Златковски. Даниел Цаков оформи крайната победа с 11:0.

Пълната доминация и превъзходство на Лудогорец U14 се увенча със заслужения успех, като юношите на „орлите“ създадоха още куп голови ситуации, няколко пъти срещнаха и гредите.

Поздравявам момчетата за демонстрираните старание и желание в мача. Разликата в нивото между двата тима беше осезаема и не можем да си извадим генерални заключения от тази среща, коментира наставникът на Лудогорец U14 Росен Маринов.

За следващия шампионатен кръг неговият тим ще гостува на Дунав в Русе.

