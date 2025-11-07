Лудогорец U14 надви Спартак Вн

Играчите от отбора на Лудогорец до 14 години надвиха с 4:2 с година по-големите момчета на Спартак (Варна).

Двете полувремена поднесоха зрелищен сблъсък, в който постоянството в добрата игра на младите „орли“ им осигури петата победа в зоналното първенство.

Гостите, водени от Росен Маринов, откриха резултата още в първата минута на двубоя. Попадението реализира Иван Пуцов, който се извиси над защитата на Спартак и намери очертанията на вратата с глава. До гола се стигна след центриране на Момчил Колев. Грешка в отбраната на Лудогорец U14 позволи на домакините да стигнат до изравняване десетина минути по-късно. Преследването в резултата продължи и Иван Пуцов отново изведе своя тим напред за 2:1 в 21-вата минута. Извеждащия пас даде Ивайло Начков. Ново попадение в полза на Спартак отново изравни резултата, но до края на първата част юношите на „орлите“ съумяха за трети път да поведат чрез Георги Ников. Той бе точен за 3:2 след самостоятелен пробив. Играта до почивката се запази изпълнена с единоборства, като на моменти домакините излизаха извън допустимите граници на грубото противопоставяне. В резултат на подобна интервенция се стигна до принудителната смяна на Ивайло Начков.

През второто полувреме головите ситуации за разградчани продължиха да затвърждават превъзходството им и закономерно се стигна до ново точно попадение. Крайния успех 4:2 фиксира Иван Пуцов, с което той оформи своя хеттрик в мача. Асистенцията за гола бе на Момчил Колев. До края на редовното време последваха още обещаващи ситуации, но до нов гол не се стигна.

