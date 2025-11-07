петък, ноември 7, 2025
Последни:
Спорт

Лудогорец U14 надви Спартак Вн

Редактор

Играчите от отбора на Лудогорец до 14 години надвиха с 4:2 с година по-големите момчета на Спартак (Варна).

Двете полувремена поднесоха зрелищен сблъсък, в който постоянството в добрата игра на младите „орли“ им осигури петата победа в зоналното първенство. 

Гостите, водени от Росен Маринов, откриха резултата още в първата минута на двубоя. Попадението реализира Иван Пуцов, който се извиси над защитата на Спартак и намери очертанията на вратата с глава. До гола се стигна след центриране на Момчил Колев. Грешка в отбраната на Лудогорец U14 позволи на домакините да стигнат до изравняване десетина минути по-късно. Преследването в резултата продължи и Иван Пуцов отново изведе своя тим напред за 2:1 в 21-вата минута. Извеждащия пас даде Ивайло Начков. Ново попадение в полза на Спартак отново изравни резултата, но до края на първата част юношите на „орлите“ съумяха за трети път да поведат чрез Георги Ников. Той бе точен за 3:2 след самостоятелен пробив. Играта до почивката се запази изпълнена с единоборства, като на моменти домакините излизаха извън допустимите граници на грубото противопоставяне. В резултат на подобна интервенция се стигна до принудителната смяна на Ивайло Начков.

През второто полувреме головите ситуации за разградчани продължиха да затвърждават превъзходството им и закономерно се стигна до ново точно попадение. Крайния успех 4:2 фиксира Иван Пуцов, с което той оформи своя хеттрик в мача. Асистенцията за гола бе на Момчил Колев. До края на редовното време последваха още обещаващи ситуации, но до нов гол не се стигна.

Интересно от мрежата

Вижте още

България U15 завърши своя първи лагер

Редактор

Организация и мерки за сигурност преди Лудогорец – Реал Бетис

Редактор

Славия и Берое с нулево равенство

Редактор

Pin It on Pinterest