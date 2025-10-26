Лудогорец U14 II победи Дунав насред Сливо поле

Момчетата от дублиращия състав на Лудогорец U14 извоюваха пети пореден успех в юношеското първенство.

Те победиха с 5:0 опонентите от Дунав (Сливо поле). Разградските претенденти гостуваха на своите противници за шампионатния двубой.

Младите “орли” демонстрираха завиден потенциал и до полувремето нанизаха три безапелационни гола. Класическата преднина оформиха Берк Ходжов, който бе точен два пъти, и Енис Поюклиев. Пред второто полувреме във вратата на Дунав се разписаха още Петър Стоилов от фал и Максим Ангелов.

Треньорският щаб сме доволни от момчетата, които взеха участие в срещата, и ги поздравяваме за постигнатата победа, се обърна наставникът на Лудогорец U14 II Георги Керкелов.

Неговите “орли” ще се изправят срещу Бенковски (Исперих) в следващи яшампионатен кръг.

