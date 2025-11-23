Лудогорец U14 II надви с 4:0 Урожай (Пиргово)

Играчите от дублиращия състав на Лудогорец U14 победиха с 4:0 Урожай (Пиргово) в пореден мач от своето юношеско първенство.

Младите „орли” гостуваха на русенския опонент за шампионатния сблъсък.

Първия гол във вратата на Урожай реализира Берк Ходжов през първото полувреме. Авансът се запази до края на полувремето, а след подновяването на играта последваха още три точни попадения. Своите имена сред голмайсторите записаха Петър Стоилов, Енис Поюклиев и Северин Снежанов.

Доволни сме от представянето на всички момчета, които взеха участие в срещата, се обърна наставникът Георги Керкелов.

