Лудогорец U14 дебютират в първенството U15 в Зона Варна

Младите футболни надежди на Лудогорец U14 са обхванати от ентусиазма за себедоказване в първенството, в което предстои да се включат само след няколко часа.

В утрешния ден момчетата на Росен Маринов ще изиграят първия си официален двубой от шампионата за по-големи – до 15 години, в Зона Варна. Младите „орли“ ще дебютират като домакини срещу Светкавица от Търговище.

„Момчетата са добре подготвени за първенството. Най-важното е да играят добър и качествен футбол, заради което ще се постигат и резултатите под формата на победи. По-голямото възрастово първенство не ни притеснява, дори напротив. Изявата ни дава ни шанс и възможност да играем срещу по-големи съперници“, коментира старши треньорът на Лудогорец U14 Росен Маринов.

Наставникът отчете много добро ниво на преминатата лятна подготовка, която продължи от 14 юли. Това бе и денят, в който Маринов дебютира начело на този набор, след като миналия сезон води отбора на Лудогорец до 17 години. „Това е ново начало за мен, ще дам най-доброто от себе си за доброто футболно бъдеще на децата“, сподели опитният специалист. По време на лятната подготовка, неговите „орли“ изиграха поредица от контролни срещи, които ги изправиха срещу по-големи опоненти. Резултатът е пет победи, постигнати в пет приятелски срещи. Като заключителна част от подготовката, децата затвърдиха високото си ниво и вдигнаха купата на турнир в Габрово. Селекцията им допълнително е подсилена с нови, качествени подрастващи футболисти.

Освен достойно представяне в шампионата U15 в Зона Варна, приоритет пред тима, воден от Росен Маринов, през сезона е и вдигането на Купата на БФС. Участието на младите „орли“ в турнирната надпревара започва след около месец.

„За мен най-важно е индивидуалното изграждане на момчетата като добри и качествени играчи. Тази възрастова гарнитура е изключително важен етап от футболното им развитие“, заяви в заключение Росен Маринов.

Facebook

Twitter



Shares