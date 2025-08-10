Лудогорец U14 би с 4:1 по-големите момчета от Локо (Горна Оряховица) U15

Подрастващите юноши на Лудогорец U14 записаха ключов успех през лятната си подготовка.

Те надвиха с 4:1 по-големите съперници от Локомотив (Горна Оряховица) U15. За приятелския мач младите „орли“ гостуваха на своя опонент, а след последния съдийски сигнал се поздравиха с втора, поредна победа.

Юношите на Лудогорец поведоха убедително в резултата още през първото полувреме. Максим Даскалов пръв се разписа във вратата на Локомотив, след като не сгреши при изпълнението на дузпа. Боян Цонев удвои преднината за Лудогорец U14 с далечен шут. Домакините върнаха един гол, но орловият характер на разградчани не им позволи да постигнат нищо повече и своевременно покачиха резултата до 3:1. Точен за своя тим бе Момчил Колев, който завърши многоходова атака. Борис Петров добави още един гол за крайното 4:1 през второто полувреме. Младите играчи на Лудогорец се показаха като водещия отбор по време на мача и създадоха още куп голови ситуации, с които демонстрираха завидно превъзходство пред по-големите си опоненти.

Това беше полезна проверка, доволен съм от демонстрираните старание и желание на момчетата. Има какво още да подобряваме по отношение както на защитата, така и в атака. Продължаваме с лятната си подготовка, заяви наставникът на Лудогорец U14 Росен Маринов.

В другата планирана контрола младите „орли“ ще домакинстват отново по-големи съперници, този път от Янтра (Габрово) U15.

