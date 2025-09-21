Лудогорец U13 записа втора победа в по-голямото възрастово първенство

Подрастващите футболисти на Лудогорец до 13 години постигнаха втора победа в по-голямото възрастово първенство в Зона Варна, в което се състезават.

Младите „орли“ записаха успех с 2:0 като гости на Черно море U13 във Варна.

Крис Тевия откри резултата след подаване на Даниел Филипов. До края на първото полувреме се разписа и Даниел Филипов след подаване на Мартин Иванов. Двата точни удара осигуриха крайния успех за гостите, оформен до почивката. Юношите на Лудогорец имаха още над дузина златни възможности да направят победата си по-изразителна, но не успяха да се възползват от тях по най-добрия начин.

Натрупахме над десет пропуска при чисти голови ситуации, върху този проблем трябва да работим занапред, подчерта старши треньорът на Лудогорец U13 Светлин Иванов.

