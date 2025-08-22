Лудогорец U13 записа реми 1:1 срещу Спартак във Варна

Юношите на Лудогорец U13 записаха равенство в поредна контрола от лятната си подготовка. Като гости на Спартак във Варна, младите „орли“ достигнаха до равенството 1:1.

Гостите започнаха силно мача и успяха да поведат в резултата. Автор на попадението бе Крис Тевиа. До края на първата част обаче съперниците съумяха да достигнато до изравнително попадение след удар, отправен извън границите на наказателното поле. Юношите на Лудогорец имаха златни шансове да си възвърнат водачеството, но два гола им бяха отменени, а редицата разкрили се възможности останаха нереализирани. Така резултатът остана непроменен на почивката. През второто полувреме сред редиците на подрастващите „орли“ се забеляза физическа отпадналост и в резултат те заиграха по-слабо.



„Доволен съм от представянето на момчетата, докато имаха сили. Трябва да работим за подобряване на физическата им подготовка и издръжливост до края на мача“, заяви наставникът на Лудогорец U13 Светлин Иванов.

В предстоящата си лятна контрола другата седмица, неговите играчи ще гостуват на Дунав в Русе.

