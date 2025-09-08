понеделник, септември 8, 2025
Лудогорец U13 загря за шампионата с погром над Янтра

Децата на Лудогорец до 13 години записаха един от най-големите си успехи от лятната подготовка.

Преди началото на шампионата, те надделяха с 8:1 над връстниците си от Янтра. Младите „орли“ пътуваха до Габрово за приятелския мач.

Убедителната игра на юношите на Лудогорец даде резултат още в първите минути на двубоя. До края на първото полувреме те вече натрупаха завидната преднина от пет безапелационни гола.

Много съм доволен от момчетата, с всеки изминал мач те демонстрират прогрес в своето футболното развитие, коментира старши треньорът на Лудогорец U13 Светлин Иванов.

