Лудогорец U13 отвя с 4:1 Юнак (Шумен)
Децата на Лудогорец U13 отвяха по-големите си опоненти от Юнак (Шумен) U14.
Победният старт маркира началото на участието на младите “орли” в надпреварата в Зона Варна. Мачът се изигра в комплекс “Гнездо на орли”.
Домакините поведоха с 3:1 още през първото полувреме. Първото попадение падна в мрежата на момчетата от Юнак след началните три минути. Реализира го Дженд-Теранс. За гола спомогна Йоан Хаджиев. В петата минута Мартин Петков се оказа сам срещу вратаря ш удвои след извеждащ пас на Мартин Савчев. В седмата минута Крис Тевия направи преднината класическа след центриране от корнер на Йоан Хаджиев. В 20-тата минута колективна грешка в защитата позволи на гостите да намалят изоставането си.
След 65 минути игра Даниел Филипов оформи крайното 4:1 след самостоятелен пробив.
Поздравявам момчетата за постигнатата победа! Доволен съм от показаното от тях в началото на срещата, след които много неща не ми харесаха и върху тях ще работим през следващата седмица, коментира старши треньорът на Лудогорец U13 Светлин Иванов.
Във втория шампинотен кръг неговите “орли” ще домакинстват на Черно море във Варна.