Лудогорец U13 излезе начело

Играчите на Лудогорец до 13 години излязоха начело в по-голямото възрастово първенство U14.

Те изпревариха опонентите след удар с 5:0 срещу Волов на техен терен в Шумен. По този начин младите “орли” записаха петата си поредна победа в надпреварата.

Още през първото полувреме разградчани поведоха в резултата с убедителна класическа преднина. С хеттрик се изяви Даниел Филипов. След почивката два нови гола във вратата на Юнак наниза Даниел Димитров, не оставяйки никакъв шанс за шуменските претенденти.

Много съм доволен от момчетата и тяхното представяне, нямам никакви забележки към играта им днес, се обърна след края на срещата наставникът на Лудогорец U13 Светлин Иванов.

Следващата седмица неговите “орли” ще изиграят два шампионатни мача, в които последователно ще приемат у дома противниците от Провадия и ще гостуват на Рилци в Добрич.

