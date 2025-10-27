Лудогорец U12 се наложи с 4:1 над Добруджа U13

Малките футболисти на Лудогорец до 12 години постигнаха шестата си победа в по-голямото си възрастово първенство.

Този път те се наложиха с 4:1 над Добруджа, с което продължават неплокатимо да вървят по безпогрешния си шампионатен път.

И четирите точни попадения разградчани си осигуриха през първото полувреме. Всички тях реализира Петко Станчев. След полувремето съперниците от Добруджа успяха да върнат само един гол във вратата на Лудогорец U12, но той бе крайно недостатъчен, за да прекършат силното представяне на младите „орли“.

