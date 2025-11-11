Лудогорец U12 допусна загуба в по-голямото първенство

Децата на Лудогорец U12 допуснаха първа загуба в по-голямото възрастово първенство в Зона Варна.

След шест постигнати победи до момента, малките „орли“ отстъпиха с 0:2 на Добруджа.

Двата гола бяха реализирани през двете части на играта. Макар през второто полувреме разградчани да показаха по-добра игра и да създадоха поредица от голови възможности да изравнят, те допуснаха противниците да удвоят преднината си при контраатака. Натрупаните пропуски, малшансът и осезаемото физическо превъзходство на по-големите играчи на Добруджа оформиха крайния негативен резултат.

