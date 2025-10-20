Лудогорец U12 би и по-големите играчи от Черно море
Децата, родени през 2015г. и които тренират футболно майсторство в юношеския отбор на Лудогорец U12, продължават да демонстрират висока класа и да побеждават по-големите си претенденти в шампионата.
Поредният опонент, срещу когото извоюваха победа, е варненският Черно море. Срещата, играна в морската ни столица, бе петата от юношеското първенство. До момента младите „орли“ се доказват като непоклатими и имат само спечелени битки на терена, като сега нанесоха и първото поражение на по-големите играчи на Черно море.
Победния гол и единствен в срещата реализира Павел Иванов през второто полувреме. Той намери очертанията на противниковата врата с далечен удар, прехвърляйки стража на Черно море. Юношата на Лудогорец записа силна игра и през останалите минути на терена. Разградчани имаха още положения, с които затвърдиха отличното си представяне и с които можеше да запишат по-изразителен успех. Пропуски натрупаха Петър Неделчев и Петко Станчев, които не успяа да изведат своя тим напред в резултата още през първото полувреме.
Горд съм от момчетата, показват характер, играят с кураж срещу по-големи на възраст и по-едри опоненти, без да демонстрират неувереност. Това е едно много добро постижение!, се обърна към своите възпитаници удовлетвореният от развитието им наставник Христос Доков.
Другата седмица воденият от него тим ще се изправи срещу съперниците от Добруджа.