Лудогорец стартира с класическа победа на VIVACOM CUP 2026

„Орлите“ победиха ФКСБ с 3:0 на старта на деветото издание на международния юношески турнир в Разград

С официална церемония в Разград беше открито деветото издание на международния юношески футболен турнир VIVACOM CUP, чийто домакин е Академия Лудогорец.

Първият двубой противопостави домакините от Лудогорец и румънския ФКСБ. „Орлите“, които са двукратни победители в надпреварата, започнаха по отличен начин и записаха убедителен успех с 3:0.

„Доволен съм от играта и себераздаването на децата. Щастлив съм, че успяхме да пуснем всички футболисти в игра, както и четири деца от по-малкия набор, които получиха възможност да участват в такъв международен мач“, коментира треньорът на Лудогорец Светлин Иванов.

Вардар също започна с 3:0

В друг двубой от първия кръг Вардар победи Бурсаспор с 3:0. Срещата между Войводина и ПАОК пък завърши без победител и без отбелязани голове – 0:0.

Турнирната програма продължава днес от 16:30 часа с двубоите Бурсаспор – ФКСБ на терен №5, ПАОК – Вардар на терен №1 и Войводина – Лудогорец на терен №2.

Всички срещи от VIVACOM CUP се провеждат на базата на Академия Лудогорец в Разград, като входът за зрители е свободен.