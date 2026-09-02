Лудогорец стартира с класическа победа на VIVACOM CUP 2026
„Орлите“ победиха ФКСБ с 3:0 на старта на деветото издание на международния юношески турнир в Разград
С официална церемония в Разград беше открито деветото издание на международния юношески футболен турнир VIVACOM CUP, чийто домакин е Академия Лудогорец.
Първият двубой противопостави домакините от Лудогорец и румънския ФКСБ. „Орлите“, които са двукратни победители в надпреварата, започнаха по отличен начин и записаха убедителен успех с 3:0.
„Доволен съм от играта и себераздаването на децата. Щастлив съм, че успяхме да пуснем всички футболисти в игра, както и четири деца от по-малкия набор, които получиха възможност да участват в такъв международен мач“, коментира треньорът на Лудогорец Светлин Иванов.
Вардар също започна с 3:0
В друг двубой от първия кръг Вардар победи Бурсаспор с 3:0. Срещата между Войводина и ПАОК пък завърши без победител и без отбелязани голове – 0:0.
Турнирната програма продължава днес от 16:30 часа с двубоите Бурсаспор – ФКСБ на терен №5, ПАОК – Вардар на терен №1 и Войводина – Лудогорец на терен №2.
Всички срещи от VIVACOM CUP се провеждат на базата на Академия Лудогорец в Разград, като входът за зрители е свободен.