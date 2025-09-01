Лудогорец се върна към победите

Лудогорец се наложи над Ботев Пловдив с 2:1 в последен мач от седмия кръг на efbet Лига.

Едвин Куртулуш и Ивайло Чочев се разписаха за „орлите“, докато Николай Минков бе точен за „канарчетата“.

В третата минута Матеус Машадо бе на добра позиция, но стреля покрай вратата на Даниел Наумов.

Последваха по-силни минути за Ботев Пловдив, а удар на Николай Минков бе блокиран. В 14-ата минута капитанът Тодор Неделев стреля с левия си крак от дистанция, но Хендрик Бонман спаси.

Лудогорец отговори с шут на Ивайло Чочев от пряк свободен удар в 18-ата минута, но уцели стената.

Така се стигна до 22-ата минута, когато Лудогорец задържа топката за дълго време и тя стигна до Матеус Машадо, който центрира меко отдясно. Защитник на Ботев опита да изчисти с глава, но неуспешно и Ивайло Чочев отигра с глава, насочвайки топката към Едвин Куртулуш, който също с глава стреля и от границата на вратарското поле прати топката в мрежата – 1:0!

Ботев отговори с удар от близо 30 метра на Димитър Митков в 25-ата минута, но вратарят на Лудогорец спаси.

Три минути след това Сон от дяснотокрило подаде към Нареси, който опита центриране от дълбочина, което обаче се превърна в удар, който завърши с топка в ръцете на Даниел Наумов.

В 43-ата минута флагът на страничния съдия бе вдигнат при едно центриране на Неделев от дълбочина, след което Николай Минков засече топката в мрежата на „орлите“! Ситуацията бе преразгледана от ВАР, тъй като положението бе „тънко“ и в крайна сметка голът бе зачетен, тъй като Минков бе в чиста позиция – 1:1!

В добавеното време на първата част Наумов се намеси след отиграване с глава на Диниш Алмейда и опит за довкарване от Нареси.

Втората част стартира по мечтан начин за шампионите, които вкараха втори гол още в 49-ата минута!

Кайо Видал получи топката от Матеус Машадо на лявото крило, нагласи си я на десния крак и центрира меко в зоната между точката на дузпата и вратарското поле. Там най-високо скочи Чочев и стреля с глава, като Наумов докосна топката, но не успя да предотврати пътя й към мрежата му!

В 52-ата минута Ботев можеше да изненада Лудогорец, след като Неделев центрира късо по трева за Минков, но Сон блокира удара му.

При ответната атака Кайо Видал уцели левия стълб, след като остана сам срещу вратаря на Ботев!

В 62-ата минута вратарят на Ботев Пд се намеси акуратно при плътен удар на Бърнард Текпетей. Наумов показа добра реакция и 2 минути по-късно при удар от ъгъла на наказателното поле вдясно от вратата му.

Доминацията на Лудогорец продължи, но Наумов остана концентриран и се отчете с още добри намеси при удари на домакините.

Първият точен удар за Ботев след почивката дойде в 74-ата минута, когато Армстронг Око-Флекс получи топката на лявото крило и нахлу в наказателното поле, след което шутира, но Бонман спаси.

В заключителните секунди от редовното време Чочев отне топката и я подаде към Ив Биле, който стреля от над 20 метра, но Наумов спаси с една ръка.

Facebook

Twitter



Shares