Лудогорец с голяма победа в Лига Европа

Лудогорец постигна грандиозна победа в Лига Европа – 3:2 над Селта!

Това бе първи успех на „орлите“ над испанци от 11 опита, както и първи за БГ отбор над испански от 1991 г., когато Славия бие Осасуна с 1:0. В герой за разградчани се превърна сърбинът Петър Станич, който забоде хеттрик във вратата на гостите. Срещата бе дебют пред домашна публика на новия треньор на домакините Пер-Матиас Хьогмо.

В 9-ата минута Петър Станич подаде чудесен пас към Иван Йорданов, който изскочи зад защитата, но пропусна момента за удар. Секунди след това Лудогорец получи дузпа. Кайо Видал беше изведен зад отбраната с чудесен пас от Педро Нареси и бе фаулиран от Мануел Феранднес. Зад топката застана Петър Станич, който без напрежение прати вратаря на Селта в другия ъгъл, отбелязвайки третото си попадение в Лига Европа този сезон. Гостите можеха да изравнят в 13-ата минута, но Бонман спаси мощен изстрел на Мориба. След половин час игра Илаиш Мориба скочи много високо и би с глава, но право в Бонман. Четири минути по-късно Кайо Видал пробва своя мерник, който обаче беше много неточен.

В 36-ата минута Видал направи огромен пропуск. Той се възползва от груба грешка на Йоел Лаго и останал напълно сам срещу вратаря Вияр не уцели вратата. Това бе ключов момент в мача. Както е известно, Кайо Видал, който е един от най-добрите играчи на Лудогорец, все още няма гол през този сезон. Седем минути след това Селта беше много близо до гол. Ел-Абделауи проби отляво и намери Феран Жутгла, той сервира топката на младия Аркос, но ударът му бе неточен. Това бе и най-чистото положение за испанците през първата част.

В началото на второто полувреме Станич се озова на отлична позиция, но защитникът на гостите Йоел Лаго изби в сетния миг, предотвратявайки чист гол. След последвалия ъглов удар и след кратко разиграване, топката стигна до Петър Станич, който със силен изстрел не остави никакви шансове на Иван Вияр – 2:0!

В 57-ата минута треньорът на Селта Клаудио Хиралдес направи двойна смяна, като пусна тежката аритлерия – легендата Яго Аспас и бившият играч на Байерн Браян Сарагоса.

След час игра Лудогорец получи втора дузпа. Кайо Видал нахлу на скорост в наказателното поле и бе съборен. Първоначално шокиращо реферът даде жълт картон за симулация на бразилеца, но след намеса на ВАР всичко се промени. Картонът бе отменен, а съдията Балаш Берке посочи бялата точка. Зад топката застана Петър Станич, който хладнокръвно оформи своя хеттрик – 3:0. В 70-ата минута Селта намали. Две от резервите – Браян Сарагоса и Пабло Дуран комбинираха помежду си и вторият елегантно прати топката в мрежата на Бонман – 1:3. След попадението испанците натиснаха здраво. В 74-ата минута Дуран можеше да вкара втория си гол в мача, но не успя да намери добре топката с глава. Секунди след това Илаиш Мориба направи гигантски пропуск. Той остана напълно непокрит и от точката на дузпата би, но Бонман спаси своя тим. В ответната атака Кайо Видал обстреля вратата на Селта, но стражът на гостите спаси.

В 96-ата минута Браян Сарагоса центрира към Ел-Абделауи, който с фамозен удар от въздуха направи 2:3. Това направи много любопитни последните секунди, но Лудогорец удържа трите точки и спечели историческа победа.

