Лудогорец разгроми АФР с 16:0 при жените, Диманова и Петрова с по четири гола

„Орлиците“ записаха впечатляваща победа в Разград в V кръг на първенството, а следващият им двубой е гостуване на Спортика в Благоевград

Женският отбор на Лудогорец постигна категорична победа с 16:0 над АФР (София) в двубой от V кръг на първенството, игран в Разград.

„Орлиците“ започнаха вихрено и още във 2-ата минута Никол Диманова откри резултата.

Нора Димитрова се разписа два пъти за 3:0, а Силвия Кефалова увеличи преднината на домакините до 4:0. Последваха по две попадения на Полина Демирова и Леонора Желева и Лудогорец се оттегли на почивката при убедителното 8:0.

Още осем гола след почивката

Головата серия продължи и през второто полувреме. Силвия Кефалова реализира второто си попадение в срещата за 9:0, след което Мариела Петрова направи резултата двуцифрен.

Тереза Попова отбеляза за 11:0, а Петрова отново бе точна за 12:0. Никол Диманова добави още едно попадение за 13:0.

В заключителните минути Мариела Петрова вкара два последователни гола, а в последната минута Никол Диманова оформи крайното 16:0 със своето четвърто попадение в срещата.

Така Никол Диманова и Мариела Петрова завършиха с по четири гола, а Силвия Кефалова, Нора Димитрова, Полина Демирова и Леонора Желева отбелязаха по два.

Следващият мач на Лудогорец е на 3 октомври, когато „орлиците“ ще гостуват на Спортика (Благоевград).