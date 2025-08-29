Българският шампион Лудогорец разбра съперниците си в основната фаза на Лига Европа.

Жребият бе изтеглен днес в Монако, а в Разград ще пристигнат два испански отбора в лицето на Бетис и Селта, както и ПАОК с Кирил Десподов. Четвъртият отбор, който ще гостува в Разград е френския Ница.

В същото време Лудогорец ще гостува на Гразгоу Рейнджърс (първи мач срещу шотландски отбор), Ференцварош (който изхвърли клуба от Шампионската лига), Малмьо (от който тим загуби плейоф за Шампиноска лига преди години) и Йънг Бойс (с който Лудогорец няма официален мач, но е играл приятелски мачове.

